Enzo Fernández foi eleito o médio do mês de agosto da Liga, anunciou esta quinta-feira a Liga Portugal.

Numa votação feita pelos treinadores campeonato, o médio benfiquista arrecadou 28,47% dos votos. João Mário, companheiro do argentino no Benfica, e Al Musrati, do Sp. Braga completam o pódio com 22,92%, e 9,03%, respetivamente.

Enzo Fernández tem sido uma peça essencial no meio-campo encarnado, tendo marcado um golo na primeira jornada, na receção ao Arouca.