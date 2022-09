Roger Schmidt recebeu o Prémio Vítor Oliveira para melhor treinador do mês da Liga em agosto.



O alemão conduziu o Benfica a um registo perfeito nesse período com triunfos fente a Arouca (4-0), Casa Pia (1-0), Boavista (3-0) e Paços de Ferreira (3-0).



Dessa forma, o técnico das águias recolheu 34,72 por cento dos votos à frente de Artur Jorge, do Sp. Braga (23,61 por cento) e de Paulo Sérgio, do Portimonense (23,61 por cento).



A distinção de Schmidt é a terceira que o Benfica recebe este mês por parte da Liga depois de Morato e de Enzo Fernández.