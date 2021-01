O Moreirense está a ponderar terminar o empréstimo de David Tavares, sabe o Maisfutebol.



O compromisso do jogador que está cedido pelo Benfica não agradou totalmente aos responsáveis dos cónegos. Esse é, aliás, o principal motivo pelo qual o regresso do médio à Luz está a ser equacionado.



No entanto, ainda não foram encetadas as negociações para a desvinculação do futebolista de 21 anos com os minhotos.



David Tavares, que já não esteve nas opções de Seabra para a receção ao Portimonense, disputou 14 jogos pelo Moreirense, sendo que apenas um foi como titular.



Lembre-se que o jovem jogador estreou-se na equipa principal das águias na época 2019/20, tendo realizado dois jogos sob comando de Bruno Lage, o primeiro deles na Champions contra o Leipzig, e tem contrato até 2024.