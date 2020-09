Rúben Dias, que este sábado é capitão do Benfica, abriu o marcador, no Estádio da Luz, na receção ao Moreirense, em jogo da segunda jornada da Liga.

Um golo que resultou de um pontapé de canto de Everton Cebolinha da esquerda, com Rúben Dias a elevar-se bem no coração da área e a marcar de cabeça quando estavam decorridos vinte minutos do jogo.

Ora veja: