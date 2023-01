Yago Cariello, jogador do Portimonense, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota por 1-0 frente ao Benfica, na Luz, no jogo inaugural da 15.ª ronda da Liga:



«Sabíamos da difuculdade do jogo. Viemos aqui para jogar de igual para igual.O penálti foi uma fatalidade. A equipa empenhou-s. Não foi o resultado que queríamos, mas estamos de parabéns.



O nosso grupo é muito unido e entramos para ganhar em todos os jogos. Algumas vitórias têm fugido, mas estamos a fazer um bom campeonato e por isso, estamos onde estamos.»