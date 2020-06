Bruno Lage falou após a vitória frente ao Rio Ave sobre o papel de Weigl na formação encarnada. O médio alemão foi jogadores feridos no ataque ao autocarro do Benfica mas não se deixou afetar e, em Vila do Conde, garantiu a vitória da sua equipa com um bom golpe de cabeça (1-2):

«Já fizemos isso no passado com outros jogadores, de chegarem e não terem o tempo necessário para a adaptação. Tivemos esse caso com o Raúl (de Tomás), por exemplo. Depois do ataque ao autocarro, senti o Weigl sempre tranquilo. Mais importante que este golo foi a exibição fantástica que fez em Portimão. É um golo importante, com certeza que sai daqui mais motivado. Mas quanto ao resto, foi mais a situação familiar do que propriamente o atleta. O problema é sentirmos os receios da nossa família. Mas senti-o sempre tranquilo a trabalhar.»

Qual a sua opinião sobre a final a 8 em Portugal? «É um marco muito bom, pela visibilidade que nos dá, que infelizmente noutras situações nos tiram.



Um comentário sobre a arbitragem: «Nunca falei publicamente sobre os árbitros. No golo anulado ao Rafa, a bola não é lateral, não é para trás, não vejo o Diego na posição de querer disputar a bola, vejo o Rafa a chegar e finalizar. Mas árbitro que viu na primeira parte foi o mesmo que viu na segunda. Temos esta fantástica oportunidade de ter a final a oito na Liga dos Campeões é uma oportunidade enorme para todos crescermos. É isso que o treinador do Benfica pretende fazer. Dar um contributo para darmos uma imagem diferente do futebol português.»