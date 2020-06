Bruno Lage, treinador do Benfica, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (1-2), em encontro referente à 27.ª jornada da Liga. Declarações na conferência de imprensa realizada após a partida:

«Até ao golo do Rio Ave, fizemos um grande jogo. O golo surge numa bola parada, contra aquilo ao que ia acontecendo no jogo. A partir daí, o jogo ficou um pouco equilibrado, mas tivemos sempre uma intensidade muito grande no jogo. Acabam por ser três pontos muito bons que nos permite igualar o FC Porto. Vamos às sete finais com uma ambição muito grande de vencer já o próximo jogo.»

Está mais confiante? «Os ciclos começam e terminam em função dos resultados. Aquilo que dá mais confiança é a forma como a equipa trabalha. Temos de nos preparar bem e colocar em prática o que trabalhamos. Fizemos um período muito bom de vitórias, um período menos bom em que não vencíamos, termos de manter o foco no treino, na evolução que pretendemos.»



Aposta o seu emprego em como vai ser campeão? «Nunca fui de apostas, sou um bocadinho agarrado. No ano passado, os adeptos aqui cantavam-me os parabéns, vencemos o Rio Ave por 3-2 num jogo difícil e saímos daqui praticamente campeões. Aposto muito é no meu trabalho e tenho uma confiança muito grande no meu trabalho. Nada tira o foco do meu trabalho. Nada me distrai.»

A equipa está unida? «A equipa com o Tondela cria várias oportunidades de golo para marcar, em Portimão faz 45 minutos muito bons. O que disse hoje ao intervalo foi o que disse em Portimão. Onde temos de mostrar o nosso trabalho é nos jogos, mas eu vejo o filme, o dia a dia, a relação que temos, a exigência. Continuamos unidos e focados.»