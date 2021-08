Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Arouca, que valeu a segunda vitória na Liga e a quarta nos quatro jogos oficiais das águias esta época.

«[Rodar a equipa mostra] qualidade e quantidade do nosso plantel. Estes jogos, além das vitórias também nos permitiram colocar vários jogadores a jogar, o que dá à equipa mais possibilidades. Porque quem entra estará sempre competitivo, o que vai rentabilizar o jogador e a equipa. Este tem sido um fator muito importante para a equipa. Até porque os jogadores ficam muito mais felizes quando jogam. Vamos ver se continuamos sempre a ter este tipo de pensamento.

[sobre a exibição de Yaremchuk]

«Não precisou de muitas oportunidades para fazer golo, nem para fazer uma assistência após uma grande jogada dele. A diferença entre os jogadores e os pontas de lança é essa. Não precisou de muitas oportunidades para marcar e faz sempre diferença, como tem mostrado. Conhece o jogo e é um ponta de lança de área, é um goleador. Por isso o quisemos contratar. Deu-me indicações de que posso contar com ele já para os próximos jogos, apesar de ter poucos dias de treino. Temos combinações trabalhadas com os nossos pontas de lança, o que requer muitas repetições, mas ele está a adaptar-se bem.»

[equipa não baixou o ritmo a pensar no PSV]

«Queríamos fazer mais golos, não me interessava manter o 2-0. O que disse ao intervalo foi que equipa tem de fazer mais golos, criar mais oportunidades. Só não sabia que falhávamos tanto, às vezes só com o guarda-redes pela frente. Se estás a ganhar por dois tens de ganhar por três, e depois ir à procura do quarto. No fim, se estás a ganhar por mais, é possível controlar a forma de jogar. Estive constantemente a pedir o terceiro golo. Porque todos sentimos que podíamos marcar mais. Houve muitas oportunidades e não podemos falhar tantas.»