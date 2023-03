FIGURA: Iván Jaime

Classe, talento, definição e calma na hora da decisão. O espanhol de 22 anos é uma das referências deste Famalicão. Depois de ter resolvido frente ao Casa Pia, Iván Jaime abriu o marcador de penálti no Bessa, num castigo máximo batido com classe e certeza perante Bracali. O próprio Iván Jaime tinha sofrido a falta para penálti, num lance em que encarou Cannon e Malheiro, depois de bem desmarcado por Luiz Júnior. Mais uma exibição com registos positivos e, em prol da equipa, decisivos no resultado.

MOMENTO: Dobre, ordem para dobrar (60m)

O Famalicão tinha inaugurado o marcador três minutos antes e Dobre, de regresso à equipa, ao fim de dois jogos de castigo, teve ordem para dobrar a vantagem. Não foi de modas e apanhou a bola a jeito depois de um livre batido por Ivo Rodrigues para a área, que teve ainda um desvio em Bruno Onyemaechi ao tentar o corte. O romeno aplicou bem o pé direito e fez o segundo golo dos visitantes, que acabou por ser crucial nas contas finais.

OUTROS DESTAQUES

Dobre: de regresso às opções no Famalicão depois de dois jogos de suspensão, foi direito ao onze inicial como uma das duas novidades relativamente ao jogo com o Casa Pia e foi determinante no desfecho, com um belo remate que ditou o segundo golo do Famalicão. Muitas vezes aguerrido e de entrega ao jogo, protagonizou alguns duelos interessantes, nomeadamente com Bruno Onyemaechi.

Luiz Júnior: o guarda-redes do Famalicão lança, no fundo, a vantagem do Famalicão para a vitória. Um pontapé eficaz e inteligente a lançar Iván Jaime para o lance que dita o penálti do 1-0. Na parte final, depois de o Boavista ter reduzido a desvantagem, foi importante com várias defesas, nomeadamente a Bruno Onyemaechi, a Gorré e a Martim Tavares.

Bozenik: entrou para a última meia-hora de jogo e lançou o Boavista no jogo com um golo, num lance em que a bola ainda desviou em Mihaj e traiu Luiz Júnior. Mostrou vontade de ajudar a equipa ofensivamente.

Bruno Onyemaechi: exibição interessante do lateral nigeriano do Boavista, ativo no ataque e também interventivo a defender. Nem sempre conseguiu definir ou colocar a bola da melhor forma, mas foi pelo seu corredor que saíram algumas boas ações do Boavista. Esteve até perto do empate, logo depois do golo de Bozenik, num belo remate defendido por Luiz Júnior.