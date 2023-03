Declarações do treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-1 frente ao Famalicão, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte muito curta da nossa parte. Ao intervalo, tentámos corrigir, dentro que tínhamos planeado para o jogo. Foi isso que fizemos. Fomos mais rápidos, mais intensos com a bola, definimos melhor os espaços a ocupar e depois, sem bola, conseguimos orientar o adversário para onde queríamos e fomos mais rápidos a pressionar.»

«Os golos surgem de duas situações que na primeira parte não surgiram porque não conseguimos entrar nas zonas de finalização. Na segunda parte forçámos essas entradas, vários movimentos, situações de cruzamento – não muitas, é verdade – mas forçámos e acabámos por concretizar numa grande penalidade e noutra bola parada. Depois, sofremos um bocadinho. Também permitimos ao Boavista começar a ganhar algumas segundas bolas, na situação do golo um bocadinho de infelicidade, mas reconhecer que o Boavista fez por marcar. Sofremos um bocadinho no final, mas penso que fomos justos vencedores.»

[Porque é que a equipa não conseguiu mais na primeira parte:] «O que alterámos da primeira para a segunda parte: em termos ofensivos, o posicionamento. Estávamos mal posicionados, a nossa construção a três requer – e sabemos isso – a ocupação de dados espaços e esses espaços não foram ocupados. O coletivo aí ressente-se, ficamos dependentes das individualidades e aí podemos ter problemas. Na primeira parte, nem jogadores, nem treinadores estiveram bem, digo do Famalicão. Na segunda parte, destacou-se o coletivo. Dentro do coletivo, destaca-se o Iván Jaime na situação em que conseguiu ganhar uma grande penalidade e convertê-la, mas tenho de destacar todos os jogadores, porque quando percebemos que, mesmo não jogando bem, se trabalharmos e formos um coletivo forte e se o jogo pedir luta e duelos, é isso que temos de dar. Foi o que fizemos. Todos os jogadores estiveram bem.»

«O Alex [Dobre] infelizmente, e o Cádiz, falharam os últimos jogos. Mas hoje [fomos] mais fortes porque não tínhamos ninguém indisponível, com exceção do Puma e do Théo. Ficamos fortes quando estão todos. O Alex ajudou, mas foi tão importante como os outros. Mesmo os que não jogaram, tiveram a sua importância na vitória.»

[Penetra:] «O Penetra trouxe algum equilíbrio à nossa linha defensiva, é um jogador com entendimento do jogo bom, dá equilíbrio à linha defensiva, com o tempo e as rotinas foi dando qualidade à nossa saída de bola. Consegue perceber, quando tem espaço e tempo para participar no processo ofensivo, já fez assistências e golo. Não que o Martín não dê segurança, mas são jogadores diferentes, neste momento o Penetra é titular, tem jogado bem, deu-nos segurança.»