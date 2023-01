Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a vitória por 4-2 frente ao Portimonense, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Estamos a crescer neste sistema diferente. Não tínhamos nem o Bruno nem o Makouta, mas trabalhamos com todos este sistema. Os jogadores deram uma resposta muito positiva. Quando vimos a constituição da equipa do Portimonense percebemos que a ideia deles ia passar muito pela transição e que teríamos de assumir mais o jogo.



O Portimonense joga muito com os duelos e joga em espelho. Tivemos algumas situações para marcar na primeira parte e podíamos ter definido melhor em alguns momentos. Disse ao jogadores ao intervalo que tínhamos de continuar, de dar ritmo que as oportunidades iriam aparecer. Mas tínhamos de definir melhor e aparecer com mais gente na área. Entrámos bem na segunda parte, fizemos dois golos. O Portimonense chegou ao 2-1 na primeira vez que foi à nossa baliza.



Reagimos, passámos para uma linha de cinco e jogámos mais nas transições. Marcámos mais dois golos e sofremos o 4-2 fruto de alguma ingenuidade. O resultado podia ter sido outro, mas estamos satisfeitos.



Temos de perceber o contexto do clube. Trabalhámos diariamente os jogadores para sermos mais fortes coletivamente. Os jogadores estão a perceber o que queremos e temos cada vez mais os processos bem definidos. No treino falo alto para que cada um saiba o que o outro tem de fazer. Isto é fruto da evolução dos jogadores. Já na semana passada, contra o Desp. Chaves, fizemos uma das melhores primeiras partes da época, criámos muitas ocasiões. O jogo em Braga também foi bem conseguido. Temos de ser humildes, ainda falta muito campeonato. Completámos 17 jogos, temos um em atraso e temos 24 pontos.»



[Recorde de pontos numa primeira volta desde que o Boavista regressou à Liga]:



«Este clube é ambicioso, mas sei a realidade do clube. Sei também o que os adeptos pensam, mas é preciso terem paciência. O Boavista passou por um momento complicado. Temos de perceber o que se passa. Para um treinador o importante é evoluir jogadores e querer sempre algo mais. Temos 24 pontos e queremos fazer melhor. Jogo a jogo queremos tentar algo mais, no final da época vê-se.»