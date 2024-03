A FIGURA: Miguel Reisinho

O camisola 10 do Boavista entrou aos 78 minutos e precisou de pouco tempo para marcar. A equipa manteve-se muito compacta e levou o 0-0 quase até à reta final, mas o jogo foi decidido com um «coelho saído da cartola», onde evidenciou toda a sua qualidade técnica.

O MOMENTO: obra de arte de Reisinho, 82m

O jogo estava amarrado e só um golpe de génio o podia resolver. Reisinho teve uma receção orientada de alto nível e rematou de fora da área para um verdadeiro golaço. De ver e rever.

OUTROS DESTAQUES

Agra

Um jogo bem à medida daquilo que conhecemos de Agra. Aliou a capacidade técnica à agressividade e força que tem. Teve nos pés a primeira grande ocasião de golo, mas ficou condicionado com o amarelo que viu logo aos 11 minutos. Foi o principal agitador dos axadrezados.

Abascal

O rosto da exibição da linha defensiva do Boavista. Sem Seba Pérez, foi o capitão de equipa e esteve seguro em todos os momentos. Um líder.

Ofori

Parece uma «formiga» em campo. O médio dos cónegos abrange uma grande área no miolo do terreno, dá sempre uma solução de passe à equipa e está sempre com o motor ligado para acelerar o jogo.

Castro

Ganhou o lugar a Alanzinho e percebe-se porquê. Traz clarividência e mais segurança com bola ao Moreirense. É um líder do meio-campo, sabe gerir os ritmos e é por ele que passa muito do jogo em posse da equipa. Teve uma grande oportunidade em cima do quarto de hora, quando rompeu na área depois de combinar com Asué, mas João Gonçalves negou-lhe o golo. Na segunda parte, caiu de ritmo e saiu à hora de jogo.