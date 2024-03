Ricardo Paiva, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 1-0 com o Moreirense, na 25.ª jornada da Liga:

«[A estratégia resultou na perfeição] O que esperava dos jogadores, e foi o que conseguiram, era o rigor, empenho e profissionalismo que se verificou ao longo dos 90 minutos. Sabíamos da valia do Moreirense, uma equipa que joga bem, tem trabalho e que empurra ao adversário para trás, com jogadores rápidos e experientes. Soubemos retirar-lhes um parâmetro que gostam de explorar que é a profundidade, mantivemo-nos organizados e soubemos esperar pela nossa oportunidade. Fomos muito estrategas, os jogadores interpretaram a paciência que foi pedida sem bola e, num momento em que saímos com critério, conseguimos um grande golo do Reisinho.»

«[Foi apenas o segundo jogo da equipa sem sofrer golos] Além de não termos sofrido, acho que este empenho, dedicação e entrega, a capacidade de saberem sofrer e entregarem-se ao plano de jogo, é o caminho. Depois disto, estamos mais perto de não sofrer golos e num ou mais momentos fazer golo. Esta forma de estar e esta postura são o caminho do sucesso.»

«[Entrou para este jogo em 13.º e já é oitavo classificado] Disse no balneário aos jogadores que, além destes pontos positivos, não representa mais que três pontos. Ocupando uma posição mais confortável, aparentemente, é melhor. De qualquer forma, alertei-os para a proximidade pontual, temos de manter este rigor ao longo da semana e eles têm sido campeões nesse capítulo, sabem sofrer, têm sabido gerir questões periféricas de forma muito profissional. Temos de manter esse registo.»

«[Voltou a usar uma linha de três centrais] Acredito que possam conferir dinâmicas diferentes no momento ofensivo e defensivo, mas se não houver o rigor e a entrega ao jogo que os jogadores tiveram, não adianta falarmos de três centrais ou linha de quatro. O que traz eficiência à estrutura é a forma como os jogadores interpretam a mobilidade, os ajustes, o controlo da largura e profundidade. Fomos rigorosos nesta estrutura e no controlo destes parâmetros. Mais do que a estrutura, o rigor.»