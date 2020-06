O FC Porto prosseguiu, este domingo, a preparação com vista à receção ao Boavista, da 28.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal que decorreu no Olival, Sérgio Conceição apenas não contou com Iván Marcano segundo informam os dragões. O defesa espanhol realizou tratamento à grave lesão sofrida no joelho direito ainda antes da retoma do campeonato.



Os azuis e brancos voltam ao treinar este domingo, às 11h00. Uma hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao dérbi da cidade Invicta agendado para a véspera de São João (21h15).