Declarações do treinador do Boavista, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate (1-1) ante o Portimonense, em jogo da 5.ª jornada da I Liga:

«Primeira parte organizada, competentes no que queríamos. Criámos alguns problemas ao adversário e evitámos bastantes, perante uma equipa difícil. Na segunda parte tínhamos de meter mais um criativo, com velocidade, mais perto do Petar [Musa], no sentido de recuperar da desvantagem. Mas na segunda parte a equipa desorganizou-se, em termos emocionais desequilibrou-se e passámos a ter bastantes problemas com a nossa forma de jogar. Errámos passes em todos os setores. Felizmente, com a vontade de querer pelo menos chegar ao empate, conseguimos fazê-lo. Muito tarde, mas não deixo de ficar contente com a atitude da equipa.»

«Quando faço a análise e percebo que criámos problemas ao adversário e evitámos que ele nos crie problemas dentro da nossa ideia, achamos que fomos competentes e que as coisas nos correram bem. E também sou honesto se dissesse que mesmo que tivéssemos feito o 2-1, não ficava contente. Chegámos ao 1-1 de uma forma que não tem a ver com a nossa forma de jogar. Na segunda parte, concordo que se calhar fomos felizes porque marcámos de uma forma que não trabalhámos.»

[Setor defensivo:] «Eu por norma não gosto de agarrar-me a situações de faltas de rotinas, mas facto é que, quando se tenta adaptar jogadores que têm determinadas rotinas, é natural que o jogador se sinta desconfortável. Em períodos em que precisamos de recuperar o resultado, há alturas em que começamos a desequilibrar em posicionamentos e coberturas e há a questão física. Temos evoluído nesse aspeto, mas mudando um lateral como o Nathan, que jogou a central, poderá sentir algum desconforto físico. O Porozo nas últimas três semanas treinou dois dias… longe de agarrar-me a isto, mas torna-se difícil e por isso o meu agrado e contentamento com estes jogadores. Saíram esgotados.»

[Em que momento e que Boavista se apresentará na Luz:] «Vamos estar melhores, seguramente. Tenho esperança de quem está de fora que recupere. Temos gente importante fora. Mas claro, sabemos da capacidade e da valia do próximo adversário, mas na semana de trabalho não vamos mudar a nossa ideia de preparar o jogo. É importante juntarmos todos, com a agravante de gente que chegou tarde, jogadores que estão a entrar. Tudo é importante trabalhar. Há coisas que temos de trabalhar, como a de recuperar resultado. Tivemos em Barcelos e hoje e não demos respostas positivas.»