Declarações do treinador-adjunto do Boavista, Nuno Pereira, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 3-1 ante o Farense, em jogo da 11.ª jornada da I Liga:

«Se calhar faltou um pouco mais de controle emocional. Estávamos perante uma situação de desvantagem. Conseguimos, naquele momento, o mais difícil, atendendo ao tipo de jogo que estávamos a fazer. Conseguindo o mais difícil naquele momento, a seguir era importante ter equilíbrio e o controlo emocional. Faltou-nos um pouco isso e facto é que sofremos dois golos. Se repararmos bem, tem muito a ver com essa falta de equilíbrio naquele momento do jogo.»

[Substituição do Makouta aos 40 minutos:] «Foi uma questão tática, de estratégia, optámos pela saída do Makouta. Tínhamos ali uma nuance diferente com o Masa, é um jogador mais refinado em termos técnicos e foi, simplesmente, uma questão tática.»