Seba Pérez, jogador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o FC Porto no Bessa.

«Foi um jogo muito difícil, contra uma grande equipa. Tentámos fazer um bom jogo. Na segunda parte tivemos oportunidades, e o FC Porto tentou perder tempo, vinha cansado do outro jogo anterior e tentámos aproveitar, mas talvez um pouco tarde. Infelizmente perdemos, mas agora temos de pensar no próximo jogo.

Aproveitámos mais os últimos dez minutos, o FC Porto estava cansado e a jogar com o resultado, tentámos chegar ao empate, tivemos três ou quatro oportunidades, mas não conseguimos marcar.»

[defesa de Bracali no penálti motivou a reação da equipa]

«O futebol vive de momentos e emoções, sentimos que podíamos chegar ao empate, não conseguimos, mas sentimos que fizemos um bom jogo.»