Rafael Bracali cumpriu, este sábado, o último jogo no Bessa depois de ter anunciado o fim da carreira. O guarda-redes foi homenageado pela Liga e pelo Boavista ainda antes da partida contra o Sp. Braga e no final, mereceu elogios de Petit.



«Foi um prazer trabalhar com o Bracali. É um grande profissional e um grande homem. Vai ser feliz nas novas funções no Boavista. Fizeram-lhe uma homenagem bonita. Estes momentos não são fáceis, mas estamos cá para ajudá-lo», referiu, na sala de imprensa.



Assim que Nuno Almeida apitou para o fim da partida, Bracali foi lançado ao ar pelos companheiros de equipa e bastante aplaudido pelos adeptos. 30 minutos depois de o jogo terminar, os adeptos invadiram o relvado e fizeram uma guarda de honra não só ao futebolista de 42 anos como a toda a equipa e staff axadrezado.