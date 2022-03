Petit, treinador do Boavista, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 1-0 no dérbi da Invicta contra o Boavista, numa partida da 27.ª jornada da Liga:



«Penso que foi um bom dérbi com muita intensidade. Nos últimos minutos tentámos carregar mais, metemos mais jogadores na frente e criámos mais oportunidades. Foi um jogo muito difícil da nossa parte. O FC Porto é muito forte. Na primeira parte circulámos e acabámos sempre com o Bracali a bater bola para a frente. Isso deixava a equipa distante. O FC Porto criou-nos algumas dificuldades. Trabalhámos a contar com Taremi e Evanilson. O Fábio Vieira joga muito bem entrelinhas, apareceu várias vezes nas costas dos nossos médios e dificultou-lhes o trabalho.



Foi um bom jogo com bom público. Taremi? Tínhamos trabalhado a contar com o Taremi e com o Evanilson. Tinha dito que seria uma equipa completamente diferente daquela que jogou em Lyon. Na primeira parte não conseguimos circular, perdemos a bola fácil. Nem em transição... Os jogadores do FC Porto tiraram-nos a profundidade e a equipa ficou longe. Mudámos para 4-3-3 com o Makouta, o Sauer e o Seba e ainda lançámos o Jeriel. Podíamos ter empatado, mas acho que o FC Porto foi um justo vencedor. Além do golo, ainda teve uma ou outra situação. Na segunda parte metemos mais intensidade no jogo, mas houv algumas paragens e isso tirou-nos a intensidade de que tanto gostamos.



O Bracali teve mérito, fez uma grande defesa [no penálti]. Arriscámos com a entrada de alguns jogadores. O FC Porto estava em desgaste e quebrava a intensidade do jogo. Tivemos três situações para fazer [golo] e quando não fazes contra estas equipas, não consegues ter pontos.



Lance do Mbemba? Ainda não vi. Deixo ao critério de quem analisa. Cabe-me falar do jogo.



Tentámos arriscar. Mérito do Bracali que faz grande defesa. Arriscámos com entrada de algins jogadores. O FC Porto esteva em desgate e quebrava a intenisade de jogo. Tivemos três situações apra fazer e quando não fazes, não consegues ter pontos.



Olhamos sempre para cima e queremos muito pontuar. Sabia que este jogo seria extremamente difícil, mas a ambição tem de ser olhar para cima. Não fomos tão consistentes como habitualmente. Vamos fazer o nosso trabalho, melhorar os jogadores e preparar o jogo com o Famalicão.