Petit, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate frente ao Casa Pia, numa partida da terceira jornada da Liga:



«O Casa Pia é uma equipa experiente, cínica e que aproveitou muito o que foi a nossa primeira parte. Não conseguimos ligar jogo, perdemos várias vezes a bola no meio-campo o que deu origem a transições do Casa Pia. Tivemos dificuldades na circulação de bola também porque o relvado secou rápido. A bola não andou muito. O Casa Pia marcou e teve ainda mais uma ocasião enquanto nós tivemos duas ou três aproximações. Não fomos a equipa que habitualmente somos.



Ao intervalo disse aos jogadores para não terem medo. Ter medo é a pior coisa no futebol. Disse-lhes para darem dois passos à frente. Pressionámos mais alto, colocámos mais intensidade no jogo e ganhámos mais duelos. Circulámos melhor a bola fruto do adiantamento do Makouta e do Reisinho e do posicionamento dos laterais. Fomos uma equipa à imagem deste clube. Criámos boas situações depois do golo, o guarda-redes do Casa Pia faz três ou quatro defesas em cima da linha de golo. A primeira parte foi má, mas a segunda foi mais à nossa imagem.»



[Que justificação encontra para a má primeira parte]:



«Tive a felicidade de estar lá dentro. Quando se falham dois ou três passes em zonas proibidas, os jogadores começam a esconder-se um bocadinho e já não dão tantas soluções de passe. A equipa começou a ficar partida. É preciso alguém assumir [o jogo]. Disse-lhes isso ao intervalo. É futebol. Pior é não ter dinheiro para dar aos filhos ou estar num hospital agarrado às máquinas. Tínhamos de ter personalidade, de ter bola e de criar situações. (...) Tínhamos sete jogadores na primeira zona de construção, era muita gente. O Casa Pia com quatro jogadores fechava as linhas de passe.»