Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após o empate frente ao Boavista, numa partida da terceira jornada da Liga:



«Não jogamos sozinhos. Fizemos uma primeira parte muito boa, na qual eventualmente, poderíamos ter feito mais um golo e levar uma vantagem diferente para o intervalo. Há mérito do Boavista na segunda parte, pressionou, foi mais prático no jogo de corredores e colocou mais bolas na área. Deveríamos ter esperado numa linha mais baixa em vez de tentarmos pressionar tão alto. É certo que sempre que pressionámos, recuperámos a bola ou obrigámos o Boavista a perdê-la.



Não há uma razão exata para essa mudança no jogo, há mérito do Boavista. E há também mérito do Casa Pia que fez uma primeira parte fantástica. Sofremos um golo que poderia ter abanado a equipa, mas tivemos personalidade e sofremos. Fomos voltando ao jogo até que este se partiu. Qualquer uma das equipas poderia ter chegado ao segundo golo.»



[Comentário à jogada do golo do Casa Pia]:



«Não posso esconder que foi trabalhado. Tentámos fazer um quatro para três com o guarda-redes naquela zona do terreno. Optámos por prender os médios do Boavista com os nossos médios e depois, encontrámos o homem livre. Através do jogo vertical, saltámos linhas até ao passe para o Clayton. Há mérito da minha equipa. Foi uma situação que trabalhámos bastante esta semana.»