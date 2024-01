O treinador do Boavista espera encontrar «dificuldades» na receção ao Portimonense, face às «valias individuais» da equipa algarvia.

«Espero um jogo com um grau de dificuldade elevado, um adversário com qualidade e valias individuais capazes de criar dificuldades. Preparámo-nos nesse sentido», disse Ricardo Paiva, em conferência de imprensa.

O técnico dos axadrezados considerou que «o Portimonense é uma equipa extremamente bem orientada, com ideias claras, pragmática na chegada da bola ao terço ofensivo» e com uma «objetividade capaz de surpreender o adversário pela verticalidade dos seus processos».

O Boavista não vence em casa desde setembro, na quinta jornada, mas os empates com Vitória de Guimarães (1-1) e o FC Porto (1-1) agradaram ao técnico.

«Os jogos em casa têm uma importância ligeiramente diferente por estarmos mais perto dos nossos adeptos, com mais gente da nossa massa adepta», o que, para Ricardo Paiva implica «aquela pitada extra de compromisso».

«Pressão adicional não, conforto sim, e é isso que os adeptos têm representado nos últimos jogos. Isso ficou bem patente nos dois últimos encontros em casa, puxando-nos nos momentos em que tivemos mais dificuldade. Espero que amanhã [domingo] isso aconteça também», sublinhou.

O treinador dos boavisteiros frisou ainda que a sua equipa é «sempre» favorita quando joga no Bessa.

«Queremos muito a vitória amanhã [domingo]. Sabemos da importância deste jogo e, portanto, o favoritismo acaba por nos assentar bem, porque, tendo esta vontade de ganhar, não há nada com olharmos de frente para o jogo», concluiu.

O Boavista recebe no domingo o Portimonense, num encontro da 19.ª jornada, marcado para as 15h30, que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.