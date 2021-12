No dia 30 de novembro, João Pedro Sousa emitiu um comunicado confirmando ter recebido uma proposta «irrecusável» do Médio Oriente. No mesmo dia, o Boavista anunciou a entrada de Petit para o lugar do treinador nascido em Luanda.



Onze dias depois, João Pedro Sousa continua sem ser oficializado no Al Raed, o clube anunciado pelo Maisfutebol como destino do técnico.



O que se passou, afinal?



No momento em que se preparava para comprometer com o emblema árabe, João Pedro Sousa foi confrontado com uma situação desconfortável. O treinador do clube, o espanhol Pablo Machín, levantou vários obstáculos e não aceitou os termos para a rescisão contratual.



O campeonato árabe, entretanto, parou - o último jogo foi a 25 de novembro (derrota por 3-0) e o próximo é a 20 de dezembro - e o Al Raed não conseguiu resolver a situação com Machín.



João Pedro Sousa esperou agora, mantém a porta aberta ao Al Raed mas, perante esta demora, o nosso jornal sabe que passou a estar disponível para ouvir outras propostas.



Neste sábado, o nome do treinador foi apontado como opção possível para o Paços de Ferreira, depois da saída de Jorge Simão.