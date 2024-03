Este sábado, o Boavista recebeu e derrotou o Moreirense, por 1-0, com um golo de Reisinho, aos 82 minutos. Com este resultado, o Moreirense está em sexto lugar, com 39 pontos, enquanto que o Boavista subiu ao oitavo, com 28.

VEJA O RESUMO do Boavista-Moreirense: