A jornada do clássico redefiniu parte do equilíbrio de forças no topo da Liga, com o Benfica a aumentar a vantagem para seis pontos, o FC Porto em igualdade com o Sp. Braga na perseguição e o Sporting a três de distância dos segundos e a nove da liderança. Agora vêm aí três semanas frenéticas até à paragem para o Mundial 2022. São seis jogos em 20 dias, cinco no caso do Sporting, em que se decide o futuro na Europa e também em que pé fica a Liga antes do longo interregno.

Começa já com uma semana de decisões nas competições europeias para os quatro representantes portugueses. O Maisfutebol olha para o calendário, enquadrando também com os dados globais de utilização dos jogadores até aqui, a antecipar o que aí vem.

Benfica com as decisões na mão e mais tempo de jogo nas pernas

O Benfica recebe nesta terça-feira a Juventus e pode selar já o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Apura-se se ganhar e até um empate pode ser suficiente, quando as águias dividem a liderança do Grupo H com o PSG. Se não acontecer agora, o Benfica adia o desfecho para a última jornada, em casa do Maccabi Haifa, numa ronda em que a Juventus recebe o PSG.

Antes de Israel, o Benfica recebe o Desp. Chaves para a 11ª jornada da Liga. A seguir tem duas visitas consecutivas ao Estoril, outra equipa que está nesta altura na primeira metade da tabela. Primeiro joga-se o encontro da 12ª jornada da Liga, a seguir decide-se na Amoreira a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Na última jornada de campeonato antes da paragem, a 13 de novembro, os «encarnados» voltam à Luz para receber o Gil Vicente.

O Benfica é dos quatro «europeus» aquele que tem mais jogos disputados, 19 no total, por força das duas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. Roger Schmidt assumiu desde o início um onze base, sobre o qual assentou boa parte do tempo de jogo até aqui. A tendência foi atenuada com as alterações no jogo de Taça com o Caldas e com algumas mudanças ditadas por lesão ou castigo, mas também táticas, como aconteceu na ronda passada no Dragão, quando o treinador fez sair ao intervalo três dos titulares, já amarelados: Bah, Enzo e João Mário.

Ainda assim, os onze jogadores mais utilizados jogaram até aqui 77,6 por cento dos minutos possíveis. O Benfica é dos quatro aquele que já colocou mais jogadores em campo, 29 no total. Desses, apenas 22 começaram pelo menos um jogo de início e há três jogadores com utilização muito residual, todos lançados nos minutos finais de apenas um jogo: Paulo Bernardo, Diogo Moreira e Vertonghen.

Já não há totalistas no Benfica, mas o médio Enzo Fernández foi titular em todas as partidas. Florentino Luís é o outro jogador utilizado em todos os jogos, enquanto o guarda-redes Vlachodimos é o jogador com mais minutos, tendo falhado apenas a partida de Taça de Portugal.

FC Porto entre o apuramento europeu e o dérbi, com gestão mais alargada

Depois da derrota no clássico, o FC Porto volta à Liga dos Campeões a poder selar já a qualificação. Segundos no Grupo B, os dragões apuram-se nesta ronda se vencerem o já qualificado Club Brugge e se o At. Madrid não ganhar ao Bayer Leverkusen. Caso não o consigam, têm ainda tudo em aberto para a última ronda, quando recebem o At. Madrid. Antes disso vão aos Açores defrontar o Santa Clara para a 11ª jornada da Liga.

O calendário do FC Porto segue com a receção ao Paços Ferreira na 12ª jornada da Liga. Depois há a visita ao Mafra para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e, a fechar a agenda antes do Mundial, o dérbi no Bessa para o campeonato.

Dos quatro «europeus», o FC Porto é aquele que tem distribuído mais tempo por mais jogadores, num primeiro terço de época também condicionado por várias lesões e castigos. São 27 utilizados no total em 16 jogos, todos com 30 ou mais minutos em campo.

Ainda que os onze mais utilizados tenham atuado em 70 por cento dos minutos possíveis, Sérgio Conceição já deu a titularidade a 24 jogadores diferentes.

Também já não há jogadores totalistas no FC Porto e Evanilson, embora seja apenas o nono jogador em tempo de jogo, é o único que foi utilizado em todos os encontros. Pepê é o jogador com mais minutos, seguido de perto por Uribe, sendo também os únicos titulares em 15 partidas. Depois vem Diogo Costa, com 14 jogos e o terceiro mais utilizado.

Sp. Braga a fazer contas à Europa, com variações ao núcleo duro

Também para o Sp. Braga a semana pode ser já de decisões na Europa. Segundos no Grupo D da Liga Europa, os minhotos podem garantir desde já o segundo lugar e a presença nos 16 avos de final se vencerem na visita ao Union Berlim. O primeiro lugar, que dá acesso direto aos oitavos, ainda é possível, mas isso não ficará definido antes da última jornada, quando o Sp. Braga recebe o Malmoe.

Para a Liga, o próximo desafio do Sp. Braga é uma viagem curta a Barcelos, a que se segue a receção ao Casa Pia, atual quinto classificado. Depois há Taça de Portugal, em casa e frente ao Moreirense, o líder da II Liga. O último jogo antes do Mundial será no Algarve, em casa do Portimonense, para a 13ª jornada da Liga.

Com 15 jogos realizados ate agora, o Sp. Braga é dos quatro aquele que utilizou menos jogadores, 24 no total. Artur Jorge também definiu cedo o seu núcleo duro, mas foi introduzindo mudanças e já deu a titularidade a 22 jogadores diferentes - tantos quanto o Benfica, que tem mais quatro jogos. Ainda assim, boa parte do tempo de jogo, 75 por cento, tem sido centrado nos onze mais utilizados.

Em Braga já não há totalistas de minutos em campo, enquanto dois dos futebolistas já utilizados, Cristián Borja e Dinis Pinto, têm menos de 15 minutos em campo no total.

O jogador com mais minutos é Ricardo Horta, também o único que foi titular em todos os jogos. Vitinha, André Horta e Abel Ruiz foram os outros jogadores utilizados nas 15 partidas dos arsenalistas até aqui.

Sporting a jogar futuro europeu, entre a alternância e as referências

O Sporting não pode selar já nesta quarta-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas mantém-se na corrida se pontuar em Londres, frente ao Tottenham, ou mesmo perdendo, caso o Marselha não vença o Eintrach Frankfurt. De qualquer forma, a última ronda, com a receção aos alemães, será seguramente crucial para os «leões», que nesta altura dividem o segundo lugar do Grupo D com o Marselha, ambos a um ponto dos ingleses.

No meio do desfecho da fase de grupos da Champions o Sporting visita o Arouca. Depois recebe o V. Guimarães, para a 12ª jornada da Liga e, já eliminado da Taça de Portugal, fará o último jogo antes da paragem uma semana mais tarde, a 13 de novembro, na visita ao Famalicão para a 13ª jornada.

O Sporting utilizou 27 jogadores nos 15 jogos já realizados, tendo Rúben Amorim promovido duas estreias, as de Chico Lamba e Mateus Fernandes, na reviravolta frente ao Casa Pia na última jornada.

Apesar da alternância considerável no onze, desde logo motivada por lesões e castigos, mas também pela saída de Matheus Nunes já com a época a decorrer, Rúben Amorim mantém no entanto um núcleo sólido. Os 11 jogadores mais utilizados jogaram 77.8 por cento dos minutos possíveis.

Rúben Amorim deu a titularidade a 20 jogadores diferentes, menos do que qualquer um dos rivais. Já não há totalistas no Sporting e nenhum jogador foi titular em todas as partidas, mas há seis que jogaram os 15 encontros dos «leões» até aqui: Matheus Reis, em absoluto aquele que soma mais minutos, Pote, Trincão, Ugarte, Morita e Edwards. Há em contrapartida quatro jogadores que somaram menos de 30 minutos em campo: Rodrigo Ribeiro, Arthur Gomes, Mateus Fernandes e Jovane.