O regresso do Marítimo aos treinos no Complexo Desportivo de Santo António, na tarde desta segunda-feira, está a ser marcado por uma reunião entre o treinador, Milton Mendes, com a direção dos insulares, presidida por Carlos Pereira, para definir o futuro do técnico de 55 anos.

Segundo apurou o Maisfutebol, Milton Mendes foi falar com todo o plantel e pessoal técnico do Marítimo no início dos trabalhos desta semana, mas abandonou após a palestra de alguns minutos.

O treino, no campo da Imaculada Conceição, ficou à responsabilidade do resto da equipa técnica: professor Neca, os também adjuntos Bruno Miguel e Octávio Moreira e o treinador de guarda-redes José Manuel.

O futuro de Milton Mendes no Marítimo está assim a ser resolvido e pode ficar definido a qualquer instante, numa situação provocada por uma série de maus resultados recentes.

Os verde-rubros estão no 18.º e último lugar da I Liga, com 18 pontos, tendo nas últimas oito jornadas somado apenas um ponto, fruto de um empate – em Portimão – entre sete derrotas, seis delas consecutivas, que atiraram a equipa para um lugar que raramente ocupou. O último desaire foi no domingo, no Funchal, por 2-0, ante o Moreirense.

Milton Mendes assumira o comando técnico da equipa principal no início de dezembro de 2020, tendo sucedido a Lito Vidigal. Leva 17 jogos ao leme da equipa, tendo conseguido cinco vitórias, além de dois empates e dez derrotas.