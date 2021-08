O Sporting informou nesta quarta-feira que os bilhetes que para o jogo em Famalicão, da quarta jornada da Liga, serão exclusivos para detentores do cartão de adepto.

O clube de Alvalade revela que a venda dos ingressos é da responsabilidade do Famalicão e que cada bilhete custa 13 euros. As entradas estarão à venda no sábado, dia do jogo.

Todos os adeptos terão que cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde em termos de Certificado de Vacinação, Certificado de Recuperação ou testagem com resultado negativo.