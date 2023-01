O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, foi suspenso um jogo e multado em 816 euros na sequência da expulsão no jogo ante o Estoril, de segunda-feira, da 16.ª jornada da I Liga.

A decisão foi conhecida na tarde desta quarta-feira, através do mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que detalha o motivo para a expulsão decidida por Hélder Malheiro e que aconteceu no final do jogo.

«Após o final do jogo, com a sua mão, fez o gesto de invisual no sentido do árbitro (mão a abanar em frente aos olhos), metaforicamente insinuando que o árbitro não via as faltas», lê-se, no documento do CD da FPF.

Filipe Martins falha, assim, a presença no banco de suplentes no jogo ante o Gil Vicente, da 17.ª jornada, marcado para domingo (18 horas).