O Casa Pia anunciou que vai defrontar o Benfica no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, com lotação esgotada.

Numa nota nas redes sociais, os gansos confirmaram «casa cheia» para o encontro da segunda jornada da Liga, que se disputa a partir das 18h00 deste sábado.

Refira-se que o Estádio Pina Manique está em obras, razão pela qual o Casa Pia terá de jogar em casa emprestada nos próximos meses. Por esta altura, o relvado do Jamor não oferece as condições necessárias e o clube recém-promovido pediu à Liga para que o jogo com as águias decorresse em Leiria.