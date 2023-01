A 15.ª jornada da Liga arranca esta quinta-feira com a visita do Sporting de Braga aos Açores e termina apenas no domingo com a receção do Boavista ao Gil Vicente.



Neste artigo, em permanente atualização no Maisfutebol, confira os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada equipa, para a primeiro jornada de 2023. Siga, ao minuto, tudo sobre esta jornada, no Maisfutebol.

QUINTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO:

Santa Clara-Sp. Braga (20h15)



Santa Clara



Lesionados: Tomás Domingos, Costinha, Jordão e Stevanovic;



Castigados



Sp. Braga



Lesionados: Niakaté (em dúvida)

SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO:

Benfica-Portimonense (19h00)

Benfica

Lesionados: David Neres

Castigados: Rafa

Portimonense

Lesionados: Carlinhos e Welinton Júnior

Castigados:



Famalicão-Vizela, 21h15



Famalicão



Lesionados: Théo Fonseca e Puma Rodríguez;



Castigados:



Vizela



Lesionados:



Castigados:



SÁBADO, 7 DE JANEIRO:



Arouca-Estoril, 15h30



Arouca



Lesionados: Vitinho; Rafa Mújica (em dúvida)



Castigados:



Estoril



Lesionados:



Castigados: Erison



Vitória-Rio Ave, 18h00



Vitória



Lesionados: Tomás Handel e Zé Carlos;



Castigados:



Rio Ave



Lesionados: Josué Sá, Joca e Vítor Gomes



Castigados:





Casa Pia-FC Porto, 20h30



Casa Pia



Lesionados: Léo Natel; Lelo (em dúvida)



Castigados:



FC Porto



Lesionados: Meixedo, Pepe, Evanilson; Zaidu (em dúvida)



Castigados:



DOMINGO, 8 DE JANEIRO:



P. Ferreira-Desp. Chaves, 15h30



P. Ferreira



Lesionados: Luís Bastos e Ibrahim;



Castigados:



Desp. Chaves



Lesionados: Sandro Cruz e Héctor Hernández;

Castigados:



Marítimo-Sporting, 18h00



Marítimo



Lesionados: Diogo Mendes, Zainadine e Pablo Moreno; Liza (em dúvida)



Castigados:



Sporting



Lesionados: Morita, St. Juste e Daniel Bragança;



Castigados: Pedro Gonçalves



Boavista-Gil Vicente, 20h30



Boavista



Lesionados: Filipe Ferreira e Martim Tavares;



Castigados:



Gil Vicente



Lesionados: Andrew, Rúben Fernandes e Lucas Barros;



Castigados: Lucas Cunha