O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo de inquérito ao Famalicão-Tondela, da 24.ª jornada da I Liga, disputado no último sábado, e em causa está, apurou o Maisfutebol, a situação que envolveu o médio dos famalicenses, Gustavo Assunção. O processo consta no mapa de castigos publicado na terça-feira.

O médio da equipa comandada por Rui Pedro Silva ameaçou deixar o relvado já nos instantes finais da partida, em tempo de compensação, após um desentendimento com Rafael Barbosa, jogador do Tondela.

Horas depois, o Famalicão denunciou que Gustavo Assunção foi vítima de insultos racistas durante o jogo com o Tondela, tendo alegadamente sido chamado de «macaco».

«O testemunho do nosso jogador Gustavo Assunção é claro e denuncia ter sido ‘chamado de macaco’ pelo médio do Clube Desportivo Tondela durante a partida da 24.ª jornada da Liga. Consideramos este episódio configurador de um crime e completamente intolerável, esperando que as autoridades competentes do futebol profissional continuem a sua missão de combate a este tipo de situações, tendo sempre presente o caso reportado», referiram os famalicenses, em comunicado.

Em resposta, o Tondela mostrou estar «ao lado» de Rafael Barbosa, dizendo «não ao racismo». «Como sempre o fez ao longo da sua história, o CD Tondela tem uma identidade muito clara em relação aos valores que defendemos para a sociedade em geral e para o desporto em particular», lê-se na nota dos beirões.

Os treinadores das duas equipas também comentaram o caso na flash interview, com Rui Pedro Silva a demonstrar solidariedade com Gustavo Assunção e Pako Ayestarán a referir que Rafael Barbosa mantinha a posição de que não tinha proferido palavras racistas.