O Sporting foi multado num total de 4.208 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD da FPF) no jogo ante o Boavista, da 22.ª jornada, em Alvalade, 1.020 desses euros por insatisfação de adeptos na zona de revistas da porta 5, afetos à Juventude Leonina, na direção onde estavam os polícias e assistentes do recinto desportivo.

Do restante montante, 1.913 euros foram igualmente por comportamento incorreto do público, relacionado com a deflagração de um petardo no setor A14, durante o policiamento. Os outros 1.275 euros deveu-se pela infração associada à entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo: além do petardo já referido, um pote de fumo.

O mesmo jogo valeu uma multa de 561 euros ao Boavista, por insultos à Liga, durante o minuto de silêncio feito em honra de Alfredo Guedes, sócio n.º 2 do Sporting.

Já sobre a 24.ª jornada, realizada no último fim-de-semana, vários clubes foram multados por atraso no início ou reinício do jogo. No FC Porto-Rio Ave, os dragões foram multados em 408 euros por atraso de dois minutos no início da segunda parte e o Rio Ave em 327 por atraso de dois minutos no arranque das duas partes.

No Paços-V. Guimarães, os minhotos foram punidos em 286 euros e os pacenses em 164, por atraso de ambos, em dois minutos, no arranque da segunda parte. Sobre o mesmo jogo, o vice-presidente dos castores, Jaime Sousa, foi suspenso oito dias e multado em 204 euros por protestos contra a equipa de arbitragem após o fim do jogo.

Já o V. Setúbal viu a receção ao Benfica custar uma multa de 327 euros por atraso de três minutos no início do jogo e de dois para a segunda parte, bem como 123 euros de multa ao treinador Julio Velázquez, por este não ter envergado completamente, em alguns momentos do jogo, a braçadeira alusiva ao cargo de treinador.

No Sporting-Desp. Aves, os avenses foram multados em 225 euros por atraso de seis minutos no início da segunda parte.

O Belenenses-Famalicão valeu uma multa de 164 euros a cada SAD, por atraso de nove minutos no início da segunda parte.