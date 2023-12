A Polícia de Segurança Pública explicou, este domingo, os detalhes da operação montada em redor do jogo entre o Sporting e o FC Porto, marcado para esta segunda-feira, às 20h15, em Alvalade.

Estando prevista a presença de 45 mil adeptos, o jogo é considerado de «risco elevado».

As portas do estádio devem abrir às 18h15, estando a concentração dos adeptos do FC Porto marcada para a Avenida Padre Cruz, pelas 17h30.

A operação da PSP começa logo de manhã, estando previstos constrangimentos de trânsito a partir das 08h00 em diversas artérias na zona de Alvalade: Campo Grande, Avenida padre Cruz, Avenida Rainha Dona Amélia, Alameda das Linhas de Torres, Rua António Stromp, Rua Cipriano Dourado, Rua Professor Moniz Pereira, Rua Alfredo Trindade e Rua Professor Fernando da Fonseca.

A polícia aconselha os adeptos a utilizarem transportes públicos, a deslocarem-se cedo para o estádio, a deixar as viaturas próprias, se for essa a opção, em parques vigiados e a evitar levar sacos e mochilas para o jogo.