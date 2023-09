O FC Porto chega ao clássico à frente do Benfica na classificação da Liga e para tal em muito contribuíram os pontos que a equipa de Sérgio Conceição já conseguiu resgatar no período de descontos.

Os dragões, que somam 16 pontos, mais um do que os encarnados, asseguram oito pontos nos descontos, com cinco golos (dos 10 que tem) apontados já para lá da hora. Já os encarnados, na única derrota que amealharam, sofreram o golo decisivo já nos descontos (desaire por 3-2 no Bessa).

Refira-se que, nas duas rondas seguintes, os jogos do Benfica - frente a Estrela e Gil Vicente - voltaram a ter golos nos descontos, mas que apenas alteraram o resultado e não o vencedor da partida.

O FC Porto, diga-se ainda, não conseguiu qualquer vitória sem ser pela diferença mínima, o que não sucedia nas primeiras seis rondas de um campeonato há 35 anos.

Em jeito de resumo, a formação portista passou a totalizar oito pontos arrebatados nos descontos, num contraste com o Benfica, que, logo na primeira jornada, perdeu um ponto na compensação.