O FC Porto comunicou esta quinta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que Pinto da Costa, presidente do clube, comprou 17,235 ações da SAD por um valor de 12,300 euros.

Uma transação que decorreu em dois momentos, com o presidente do FC Porto a comprar 6,337 ações ao preço de 72 cêntimos cada a 17 de janeiro e, depois, mais 10,898 a 71 cêntimos cada no dia 20 do mesmo mês. No total, o dirigente investiu mais 12,300 euros na SAD.