Pepe foi o melhor em campo para o Maisfutebol. No final do encontro, o internacional português recebeu rasgados elogios do técnico do FC Porto, Sérgio Conceição.



«Tenho um prazer enorme em treinar o Pepe. De todos os colegas que tive e foram muitos em muitos clubes, o Pepe é o jogador mais competitivo e profissional com quem trabalhei. A vontade que ele tem é inacreditável. É o primeiro a aparecer no Olival e é dos últimos a sair. Tem uma mentalidade dentro do que conheci aqui. Está no lote muito restrito dos grandíssimos campeões que representaram o clube. O FC Porto é isto, a mística é isto: é o Pepe», disse, na sala de imprensa do Dragão.



Aos 38 anos, Pepe leva 35 jogos na presente temporada e está entre os mais utilizados do plantel portista.