O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Sérgio Conceição, Pepe e Francisco J. Marques, treinador, jogador e diretor de comunicação do FC Porto, respetivamente.

Em comunicado, o CD da FPF informa que os procedimentos foram instaurados por deliberação da Secção Profissional, de 9 de fevereiro de 2021, na «sequência de participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social e redes sociais, bem como em newsletter de clube».

Recorde-se que Sérgio Conceição e Pepe contestaram a atuação da equipa de arbitragem após o jogo do FC Porto com o Belenenses na semana passada no Estádio do Jamor.

O processo está agora sob a alçada da Comissão de Instrutores da Liga.