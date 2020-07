O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, convocou os mesmos 21 jogadores que levou a Paços de Ferreira para a receção ao Belenenses SAD, marcada para quarta-feira, relativa à 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ausentes no plantel minhoto, para o terceiro jogo do novo técnico ao leme da equipa principal, continuam Rolando, Sequeira e Tormena, todos devido a lesão.

Nos primeiros dois jogos, Artur Jorge levou o Sp. Braga a golear em casa o Desp. Aves (4-0) e, fora, o Paços de Ferreira (1-5).

O Sp. Braga-Belenenses joga-se a partir das 19h15 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga. André Narciso é o árbitro do jogo. Siga, ao minuto, no Maisfutebol.