João Monteiro, jovem guarda-redes do Belenenses de 19 anos, anunciou através das redes sociais que está recuperado da covid-19. «Dois negativos, estou curado da COVID-19. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio! Vamos lá acabar esta época da melhor forma», escreveu nas redes socias.

Recorde-se que João Monteiro testou positivo antes de um jogo do Belenenses no Dragão, o que obrigou o clube a ir a jogo com apenas um guarda-redes (sem nenhum suplente no banco). Isto porque André Moreira partilhava o quarto com João Monteiro e foi proibido de ser opção pela DGS.