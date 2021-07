O Benfica voltou a alterar o plano de jogos da pré-temporada depois do Paços de Ferreira, adversário que estava previsto para a próxima sexta-feira, ter alegadamente registado quatro casos positivos de covid-19 esta segunda-feira.

Depois de já ter anunciado o cancelamento do Torneio do Algarve, na sequência da desistência do Gent, também devido às restrições impostas pela pandemia na Bélgica, agora foi um surto no Paços que obrigou a novo alteração do calendário de pré-época.

Assim, em vez dos castores, a equipa de Jorge Jesus vai defrontar o Casa Pia na próxima sexta-feira, num jogo que tem início marcado para as 19h00 e que vai ser transmitido pelo canal do clube.