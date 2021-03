O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, deixou esta sexta-feira críticas ao Governo português, por, «aparentemente», ter-se esquecido do desporto no âmbito de Plano de Recuperação e Resiliência, devido à pandemia de covid-19.

Numa nota nas redes sociais, o antigo árbitro revelou ainda que o grupo de trabalho financeiro do organismo que lidera reuniu-se na véspera «com o intuito de alinhar estratégias e prioridades para a retoma que todos ansiamos que se inicie o mais rapidamente possível».

«Continua a ser incompreensível o esquecimento a que o Desporto, aparentemente, foi sujeito no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Curiosamente, nos últimos dias, um excelente exemplo nos chegou do Reino Unido, com o anúncio de investimento por parte do Governo de 347 milhões de euros referentes a um pacote de subsídios ao desporto nacional. O financiamento será usado, em grande parte, para compensar a redução provocada pela restrição do acesso dos adeptos a estádios e instalações desportivas», escreveu.

A terminar, Proença lembrou que este momento difícil que a sociedade atravessa «afigura-se como uma enorme oportunidade de se avançar com um conjunto de reformas estruturantes decisivas para o aumento da competitividade do futebol profissional».