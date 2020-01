Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Sporting, no Estádio José Alvalade, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Parabéns às três equipas. Não houve casos no jogo, estiveram num nível altíssimo e também o público, tanto o do Sporting, como o do FC Porto, que acreditou sempre até ao fim.»

«Entrámos bem no jogo, a explorar algumas debilidades do Sporting e o golo nasceu exatamente disso, do posicionamento do Marega, a tentarmos explorar as diagonais dele entre o Ristovski e o Coates. Penso que, em termos de jogo, um bocadinho mais amarrado do que na segunda parte. De qualquer maneira, nós a controlar até, praticamente, ao golo que sofremos, um golo num erro que não se pode cometer nestas equipas, principalmente a iniciar a construção pelo corredor central, que o Sporting aproveitou bem e fez o empate.»

«No segundo tempo, nos primeiros 20 minutos, o Sporting tem duas ou três ocasiões para fazer golo. Os campeões e as grandes equipas também se fazem desses momentos de alguma sorte e a partir do momento em que senti que o Nakajima já tinha alguma dificuldade - porque aquilo que o Sporting estava a criar no último terço tinha a ver com o início de construção do jogo e alguma dificuldade em recuperar em processo defensivo - puxei o Otávio para o meio, meti o Marega na direita e o Luis Díaz na esquerda e penso que ganhámos o jogo a partir daí. Tivemos ocasiões claras além do golo, penso que somos uns justos vencedores.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do Sporting-FC Porto

«Tivemos de sofrer no início, perceber o porquê de estarmos a sofrer. O Sporting estava com um caudal ofensivo interessante e nós, com a passagem do Otávio para o corredor central, melhorámos. Bloqueámos o que o Sporting queria e estava a fazer bem. Era a partir daí que chegava ao corredor lateral e que metia a bola na área.»

[Luta pelo título resume-se a Benfica e FC Porto?:] «As distâncias ficam maiores, sem dúvida e nós vamos fazer o nosso caminho, não olhando para o rival atrás. Estamos atentos, mas olhando à frente e para o Benfica e viu-se que ontem sofreu no jogo, o grande jogo que o Vitória fez, não é um campeonato fácil e se as equipas não estiverem no máximo, podem perder pontos.»

[Pepe:] «Fico triste porque gosto de ter os jogadores todos, não sabemos a gravidade da lesão, mas o Mbemba entrou e deu uma excelente resposta, temos jogadores para dar respostas a ausências importantes e que têm dado tanto à equipa como o Pepe.»