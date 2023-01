O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, garantiu não estar preocupado com a situação de Fran Navarro, avançado espanhol que, nos últimos dias, foi associado ao interesse do Celta de Vigo, comandado pelo português Carlos Carvalhal.

«Passei um bocadinho à margem das notícias, é um tema de conversa quando se fala do Gil Vicente e sobretudo recentemente. O mercado está aberto, mas não, não é tema para nós, não é uma coisa que me preocupe, vejo o jogador completamente focado nos objetivos do Gil e pessoais, no fundo», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Boavista, da 15.ª jornada da Liga, que espera ser «difícil».

«É um jogo fora, numa casa que se prevê que vá estar cheia por vontade do Boavista [ndr: campanha para sócios]. Vai ser difícil jogar lá», afirmou, garantindo ter confiança no jovem central Né Lopes caso este seja titular, face às ausências de Lucas Cunha (castigo) e Rúben Fernandes (lesionado e reavaliado no sábado).

«O Né [Lopes] treinou sempre da mesma forma desde que cá cheguei, com um nível bastante alto. Sei que se for preciso estará apto para responder à nossa exigência. O que faz a performance é a semana de trabalho e quando se treina bem, como ele e todos os outros, está-se mais perto de jogar bem também», disse.

Daniel Sousa reconheceu ainda melhorias nos registos defensivos e ofensivos da equipa, com os últimos jogos. «Obviamente que consolidar alguns aspetos defensivos era uma das prioridades porque sofrendo-se menos golos mexe com as motivações. Mas também trabalhámos alguns aspetos ofensivos, como por exemplo as bolas paradas – não tínhamos nenhum golo dessa forma e passamos a ter», disse, rejeitando diferenças no «ritmo competitivo», dado que o Boavista jogou pela última vez de forma oficial há quase três semanas, uma vez que o jogo da jornada anterior, ante o Estoril, foi adiado.

«Teve mais uma semana [ndr: de paragem], mas não acredito que o ritmo competitivo seja o tema, vamos encontrar uma equipa pronta», anteviu.

O Boavista-Gil Vicente joga-se a partir das 20h30 de domingo, no Estádio do Bessa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.