O treino desta sexta-feira do Sporting ficou marcado pela chamada de dez novos jovens da formação do clube ao treino, no qual repetiram presença do dia anterior Dário Essugo (médio de 16 anos que se estreou ante o V. Guimarães), Diogo Pinto e Diego Callai, ambos guardiões de 16 anos.

Os defesas Babacar Fati (luso-guineense de 21 anos dos sub-23 e equipa B), Carlos Silva (20 anos, dos sub-23) e Alex Mendes (20 anos, dos sub-23), os médios Roberto Martínez (espanhol de 19 anos dos sub-23), Edson Silva (luso-guineense de 19 anos dos sub-23 e equipa B) e Eduardo Barbosa (18 anos, júnior) e os avançados Nélson Pereira (17 anos, júnior), Rodrigo Marquês (17 anos, júnior), Tiago Santos (18 anos, dos sub-23) e Rui Reis (20 anos, sub-23) trabalharam às ordens de Ruben Amorim.

Note-se que, destes dez jovens, Alex Mendes, Carlos Silva, Eduardo Barbosa, Rodrigo Marquês e Nélson Pereira são jovens sem qualquer ritmo competitivo oficial, uma vez que ainda não jogaram em 2020/2021, uns devido à paragem nos campeonatos de juniores e outros porque ainda não jogaram pelos sub-23.

A sessão, além dos jogadores ao serviço das seleções, ficou marcada pela ausência de Nuno Santos, que prossegue tratamento.

O Sporting volta a treinar no sábado, a partir das 10 horas.