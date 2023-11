O Benfica informou na tarde desta quinta-feira da reabertura da venda de bilhetes para o jogo com o Sporting, da 11.ª jornada da I Liga, dérbi marcado para as 20h30 de domingo.

Depois de anunciar bilhetes «temporariamente esgotados» na segunda-feira, o Benfica informou que «já se encontra ativo o mercado secundário».

«O Sport Lisboa e Benfica informa que já se encontra ativo o mercado secundário para o jogo com Sporting, referente à 11.ª jornada da Liga. Todos os sócios com Red Pass têm a possibilidade de colocar à venda o seu lugar, nos canais oficiais do clube, garantindo a assiduidade. Os 50 por cento do valor de venda serão acumulados em carteira virtual», esclarecem os encarnados.

«Os bilhetes que forem disponibilizados estarão disponíveis para sócios a partir das 10h00 desta sexta-feira, 10 de novembro, nos locais de venda oficiais do clube», informam, ainda.