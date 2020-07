Vários Núcleos do Sporting juntaram-se para manifestar o seu descontentamento com o atual rumo do clube. Os núcleos leoninos em Braga, Barcelos, Batalha, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, por exemplo, fizeram questão de partilhar nas redes sociais a mesma imagem, através da qual pedem que se dê voz aos sócios do Sporting.

«Já passou o tempo de refletir, é hora de agir. Acorda Sporting», pode ler-se nas referias imagens, todas a preto e branco.

Refira-se que esta não é a única iniciativa que está a unir os núcleos do Sporting. Segundo os jornais desportivos desta segunda-feira, algumas destas instituições de apoio ao clube marcaram um encontro para o próximo fim de semana, para discutir o momento do Sporting e apontar caminhos para o futuro do emblema leonino.