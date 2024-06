O caos instalado nos últimos minutos da partida entre Desp. Chaves e Estoril, a 21 de abril e relativo à 30.ª jornada da Liga, resultou em castigos vários e pesados, nomeadamente para os «Flavienses», então visitados. De recordar que um adepto invadiu o relvado, visando o guarda-redes Marcelo Carné, do Estoril. Seguiram-se trocas de agressões.

De acordo com o acórdão publicado na terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o Desp. Chaves foi multado em 5610 euros e punido com dois jogos à porta fechada.

Entre os «Canarinhos», Marcelo Carné e Pedro Álvaro foram ilibados. Em sentido contrário, Tiago Araújo foi sancionado com um jogo de suspensão e multado em 505 euros, por «injúrias e ofensas à reputação».

Em simultâneo, o treinador Vasco Seabra foi multado em 130 euros por não comparecer na flash da Sport tv, enquanto o adjunto Nuno Diogo – que viu cartão vermelho – terá de pagar uma coima de 500 euros e verá uma partida longe do relvado.

Por sua vez, outro elemento a equipa técnica, André Oliveira, foi suspenso por 20 dias e condenado ao pagamento de 1260 euros, pela «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa».

Por fim, António Nobre, elemento da estrutura do Estoril, terá de pagar uma multa de 210 euros, pela «inobservância de outros deveres».

Desta forma, o Estoril não contará com Tiago Araújo no arranque do campeonato. Quanto ao Desp. Chaves, os «Flavienses» terão casa vazia no princípio da II Liga.