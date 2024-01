Moreno desvalorizou a conquista da Taça da Liga por parte do Sp. Braga. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o treinador do Desp. Chaves afirmou que é sempre difícil jogar na Pedreira.

«Independentemente do resultado que o Sporting de Braga conseguiu há três dias, a conquista de um troféu, é sempre difícil jogar em Braga. Percebemos isso e queremos apresentar em Braga muita coisa boa que fizemos no último jogo aqui com o Rio Ave. Queremos melhorar, essencialmente, a nossa eficácia ofensiva, termos a mesma qualidade, o mesmo rigor sem bola, mas, no momento de termos de fazer golo, sermos mais calmos.»

Moreno acredita que é possível trazer um bom resultado de Braga e que o Desp. Chaves vai à Pedreira para pontuar e, se possível, vencer.

Para este encontro, o treinador flaviense já pode contar com os internacionais Bruno Langa e Guima, algo que deixa Moreno satisfeito.

«Há um elogio que tenho de dar ao Guima e ao Langa: acabaram a CAN e disponibilizaram-se logo no dia a seguir para viajar rápido para Chaves. Isto traduz, claramente, que o grupo está ligado, que os atletas querem ajudar, portanto, são sinais bons que tornam o grupo mais competitivo. Acredito e tenho a certeza que o Desportivo de Chaves vai sair a ganhar.»

O encontro entre o Sp. Braga e o Desp. Chaves está marcado para esta quarta-feira, às 20h45.