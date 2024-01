Artur Jorge e Bruma foram distinguidos, respetivamente, como treinador e futebolista do ano do Sporting de Braga, na Gala Legião de Ouro, que decorreu na noite de segunda-feira, na Arena do Sp. Braga.

Entre as restantes distinções, o futebolista Álvaro Djaló foi distinguido com o prémio revelação do ano. O guarda-redes Deivd (futsal) foi o atleta do ano, Afonso Gomes (atletismo) foi premiado como o jovem atleta do ano e o guarda-redes de futebol dos sub-23, João Carvalho, com o prémio “Guerreiro Cidade Desportiva”.

Ao empresário Jorge Mendes, o Sporting de Braga atribuiu o galardão de “Guerreiro de Ouro” e Mérito e ao presidente da câmara municipal de Braga, Ricardo Rio, o “Guerreiro de Honra”. A AMCO foi distinguida como o “Parceiro do ano”, o atual diretor-geral das modalidades Ricardo Vasconcelos com o “Guerreiro Reconhecimento” e Pedro Gonçalves com o prémio de dirigente do ano.

O presidente António Salvador considerou que a cidade desportiva do Sporting de Braga é a sua «grande vantagem competitiva» e destacou o simbolismo de realizar a Gala Legião de Ouro dentro de portas pela primeira vez.