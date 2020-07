Os jogadores do Desportivo das Aves estão em casa e vão para o estádio nos próprios carros, a nível individual, já que as chaves do autocarro da equipa, a cargo da SAD, estão desaparecidas desde domingo e não foi encontrada outra alternativa, apesar das tentativas dos responsáveis do clube.



A SAD do Desp. Aves colocou em sério risco a realização dos encontros com o Benfica e o Portimonense. Graças ao esforço de várias entidades e sobretudo do presidente do clube, foram criadas condições para a realização do jogo desta terça-feira frente aos encarnados, numa altura em que jogadores continuam a rescindir devido a salários em atraso.



Várias pessoas, como Bruno Fernandes (Manchester United), têm-se oferecido para ajudar o Desportivo das Aves, que já está condenado à descida de divisão.